عواصف قوية تقطع الكهرباء في الغرب الأوسط الأمريكي وتعطل الرحلات الجوية بشيكاغو

اجتاحت عواصف شديدة منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، أمس الأربعاء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المشتركين، وإلى تأخير أو إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية في مطارات مدينة شيكاغو.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من احتمال حدوث أعاصير في إلينوي، وكنساس، وشمال ميسوري، وجنوب أيوا، بينما صدرت تحذيرات من حدوث عواصف رعدية شديدة في أجزاء من منطقة البحيرات العظمى.

وشهدت منطقة شيكاغو موجتين متتاليتين من الأحوال الجوية العنيفة، حيث هبت عواصف بعد ظهر أمس الأربعاء، واقتلعت الأشجار وألحقت أضرارا ببعض المباني، وكان من المتوقع أن تتبعها أحوال جوية أكثر قسوة في المساء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من عواصف تتحرك شرقا عبر شمال إلينوي، وقد تجلب معها "رياحا عاتية، وإعصارا أو اثنين لفترة وجيزة، وأمطارا غزيرة محلية تزيد من خطر السيول المفاجئة".

وقرر مطارا شيكاغو الرئيسيان، مطار أوهير الدولي ومطار ميدواي الدولي، تعليق جميع الرحلات الجوية بشكل مؤقت في المساء بسبب العواصف الرعدية.

كما صدر قرار مماثل بتعليق الرحلات في مطار "جون إف كينيدي" الدولي في نيويورك بسبب العواصف الرعدية.

وبحلول مساء أمس الأربعاء، تجاوز عدد الرحلات الجوية المتأخرة أو الملغاة من وإلى شيكاغو ألف رحلة، وفقا لبيانات موقع "فلايت آوير" الإلكتروني لتتبع الرحلات الجوية.