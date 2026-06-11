تلفزيون سوريا: أحمد الشرع يزور واشنطن يوم الأحد المقبل بدعوة من ترامب

أفاد مصدر خاص لـ«تلفزيون سوريا»، بأن الرئيس أحمد الشرع، يزور واشنطن يوم الأحد المقبل، بدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقبل أيام، قالت مصادر سورية إن اتصالات سياسية تجري لترتيب زيارة للرئيس السوري إلى واشنطن خلال الفترة المقبلة، لبحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية. ‏

‏وبحسب المصادر تسعى دمشق إلى رفع اسم سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، فيما تضغط إدارة ترامب، من أجل دور سوري أكبر في الملف اللبناني، وخاصة ما يتعلق بسلاح حزب الله. ‏ ‏

وأضافت المصادر أن المباحثات تشمل إمكانية التوصل إلى اتفاق بين سوريا وإسرائيل، مع تمسك دمشق بإعادة تفعيل اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 أو تحديثها، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط 8 ديسمبر 2024، وسط استمرار الخلافات بشأن هذه الملفات.

ولا تتوفر حتى الآن تفاصيل رسمية عن جدول زيارة الشرع المحتملة إلى واشنطن، أو إطار التفاوض بشأن هذه الملفات.

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