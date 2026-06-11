أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بدء عمل شركة النظافة الجديدة اعتبارًا من 15 يوليو المقبل، إلى جانب تنفيذ مخطط مد شبكة الغاز الطبيعي بعد استكمال أعمال البنية التحتية، مؤكدًا أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، والحفاظ على النظافة العامة والبيئة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى كنيسة الشهيدين بمدينة مرسى مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، وكان في استقباله نيافة الأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية وجزيرة مالطا، وعدد من قساوسة الكنيسة بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدًا استمرار جهود تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والكهرباء، مشيرًا إلى التعاقد مع عدد من الجامعات لتوفير أطباء واستشاريين متخصصين، واستكمال إجراءات إنشاء مستشفى مطروح العام الجديدة بمنطقة علم الروم، فضلًا عن مواصلة الجهود التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، مع تكثيف الاستعدادات لموسم الصيف السياحي لما يمثله من أهمية اقتصادية لأبناء المحافظة.

كما أعلن محافظ مطروح طرح عدد من الأكشاك بمدينة مرسى مطروح للمستحقين من خلال القرعة، مع تخصيص 5% منها لذوي الهمم، وتوفير 2000 كشاف إنارة، ومراجعة خطوط النقل الجماعي وسيارات الأجرة بالمناطق الأكثر كثافة، مؤكدًا استمرار أعمال التطوير وفقًا للخطة الاستثمارية للمحافظة.

حضر اللقاء العميد إيهاب نافع مساعد المحافظ، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، واللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسى مطروح، ووكلاء الوزارات، ورؤساء الشركات، ومديرو المديريات والإدارات بالمحافظة.