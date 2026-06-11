الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتفق على مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بشأن الإصلاحات

اتفقت قيادات الائتلاف الحاكم المؤلف من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا على مواصلة المشاورات مع أرباب العمل والنقابات بشأن الإصلاحات.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس ذلك عقب مباحثات جرت أمس الأربعاء في مقر المستشارية في برلين، وقال: "رحب ممثلو الائتلاف الحكومي باستعداد ممثلي قطاع الأعمال والنقابات لمواكبة عملية الإصلاح بصورة بناءة".

ويعتزم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إطلاق إصلاحات أساسية قبل العطلة الصيفية. ووفقا لكورنيليوس، تناولت المشاورات في المستشارية أوضاع سوق العمل، واستقرار وتأمين أنظمة التأمينات الاجتماعية، وتقليص البيروقراطية، والسياسة الضريبية.

وأضاف المتحدث أن المشاركين اتفقوا على أن ألمانيا كموقع اقتصادي تواجه تحديات كبيرة، وقال: "التحول التكنولوجي، والتغيرات الديموغرافية، والأزمات المتعددة في العالم تفرض اتخاذ خطوات حاسمة من أجل تحقيق مزيد من النمو وخلق قيمة مضافة جديدة. وفي الوقت نفسه، أقر جميع الأطراف بضرورة إصلاح الأنظمة الاجتماعية وتقليص الأعباء البيروقراطية".

كما اتفق المشاركون على ضرورة المضي قدما "بسرعة وحزم" في اتخاذ خطوات إضافية لضمان الوظائف وتحسين جاذبية ألمانيا كموقع اقتصادي. ويشمل ذلك أيضا الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية لألمانيا، مثل خفض تكاليف الطاقة وتقديم إعفاءات ضريبية للعاملين.

وقالت رئيسة نقابة "آي جي ميتال"، كريستيانه بينر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عقب الاجتماع: "كما ترون، أنا في مزاج جيد". لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التصريحات مباشرة بعد انتهاء المشاورات.

ويعاني الاقتصاد الألماني من ضعف منذ فترة طويلة. ويسعى المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.