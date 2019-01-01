 المجلس العسكري السوداني: نمضي قدما نحو تنفيذ التزاماتنا الوطنية وتفويت الفرصة على المتربصين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المجلس العسكري السوداني: نمضي قدما نحو تنفيذ التزاماتنا الوطنية وتفويت الفرصة على المتربصين

محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 11 يوليه 2019 - 10:56 م | آخر تحديث : الخميس 11 يوليه 2019 - 10:56 م


قال الفريق أول ركن، جمال عمر، عضو المجلس العسكري السوداني، إن المجلس يعكف على المضي قدمًا من أجل تنفيذ التزاماته الوطنية، والمتمثلة في بسط الأمن والحفاظ على استقرار البلاد وتفويت الفرصة على المتربصين.

وأضاف خلال كلمة ألقاها اليوم الخميس، أن القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، وقوات الشرطة، حريصة على أمن الوطن والمواطنين، وستظل العين الساهرة، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق التحول السياسي المنشود.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

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