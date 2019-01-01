زادت نسبة الغلاء، بشكل بسيط، في ألمانيا في الشهرين الأخيرين، حيث ارتفعت نسبة التضخم في شهر يونيو الماضي إلى 6ر1% فوق مستوى نفس الشهر من العام الماضي، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الخميس في مدينة فيسبادن، مقر المكتب.

وبلغت نسبة التضخم في ألمانيا 4ر1% في مايو الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3ر0% في الشهر الماضي، مقارنة بنسبة التضخم في يونيو 2018.

وحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، فإن ارتفاع أسعار الرحلات السياحية الشاملة، كان سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار، حيث بلغت نسبة الزيادة في أسعار هذ الرحلات الشاملة، 1ر6%، وذلك على خلفية بدء موسم العطلات في ألمانيا.

وفي المقابل تراجع الارتفاع في أسعار الطاقة في ألمانيا في يونيو الماضي إلى 5ر2%، مقابل ارتفاع أسعار التدفئة المركزية والمازوت والكهرباء.