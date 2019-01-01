وزير داخلية ألمانيا: تشكيل قوة مهام لمكافحة الحرائق

من المنتظر تشكيل قوة مهام تختص بمكافحة الحرائق في ألمانيا، وذلك كرد فعل على حريق الغابة الهائل في ساحة تدريب سابقة للقوات الألمانية في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن.



وتتمثل هذه الخطوة في توفير أفراد ومعدات تتجاوز التجهيزات المعتادة التي تملكها البلديات، وسيكون من الممكن استخدام هذه القوة على وجه السرعة في حال الاحتياج إليها.



وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في مدينة لوبتين بولاية مِكلنبورج-فوربومر اليوم الأربعاء :" كل ولاية يمكن أن تكون معنية بهذا الأمر".



وكان حريق هائل اندلع في منطقة مليئة بالذخيرة في المدينة نهاية يونيو الماضي، واستمر نحو أسبوع.



ومن المنتظر أن يجتمع ممثلون عن الحكومة الاتحادية والولايات خلال الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات حول التشكيل الملموس لفريق عمل القوة.



ومن بين التجهيزات التي ستزود بها هذه القوة، مركبات إطفاء مدرعة ومروحيات.



وأعلن وزير الداخلية عن جهود معززة للحكومة الاتحادية لإخلاء هذه المنطقة من الذخيرة، مشيرا إلى أن الأولوية القصوى ستكون للمناطق القريبة بشكل مباشر للمدن والقرى.