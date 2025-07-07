إنبي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي بعد تجربة الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوضح محمد إسماعيل، المشرف على الكرة بنادي إنبي، أن محمد حمدي لاعب الفريق عاد إلى صفوف إنبي بعد نهاية إعارته مع الزمالك.

وأشار إسماعيل عبر برنامج "صوت الملعب" بإذاعة "الشباب والرياضة" إلى أن الزمالك لم يطلب التعاقد مع محمد حمدي نهائيا.

وأوضح أن هناك أنباء ترددت حول انضمام محمد حمدي للأهلي عقب نهاية إعارته للزمالك، ولكن هذه الأنباء غير صحيحة لأن الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع النادي بشأن اللاعب.

وأكد أن اللاعب مستمر مع إنبي حتى إشعار آخر.

وخاض حمدي تجربة اعارة مع نادي الزمالك لم تكلل بالنجاح بسبب التراجع في المستوى العام للفريق او إصابة اللاعب.