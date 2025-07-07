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أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فجر اليوم الاثنين، إطلاق إسرائيل عملية عسكرية جديدة ضد ميليشيا الحوثي في اليمن أسماها "الراية السوداء".

وقال كاتس، في تصريح له نقلته القناة 12 العبرية، تعليقاً على الضربة الإسرائيلية الأحدث لمعاقل الحوثيين، إن "سلاح الجو يشن عملية (الراية السوداء) لمعاقبة الحوثيين".

وحول طبيعة الاستهدافات في الغارة، أضاف: "هاجمنا أهدافاً إرهابية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة رأس الكثيب للطاقة".

وأشار كاتس كذلك إلى "مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي السفينة (جالاكسي ليدر) التي اختطفها الحوثيون قبل عامين ويستخدمونها لأنشطة إرهابية"، حسب قوله.

وأوضح وزير الجيش الإسرائيلي أن "الحوثيين سيدفعون ثمناً باهظاً، وكما حذرت سابقاً فإن قانون اليمن هو نفس قانون طهران".

وشدد كاتس، في الوقت ذاته، على أن "من يحاول إيذاء إسرائيل سيتعرض للأذى ومن يرفع يده ضدها ستقطع"، حسب تعبيره.