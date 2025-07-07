الجولة الأولى من المحادثات في قطر تنتهي دون التوصل إلى اتفاق

انتهت الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في قطر دون التوصل إلى اتفاق، حسبما قال مصدران فلسطينيان مطلعان لرويترز في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وتقول المصادر إن الوفد الإسرائيلي لا يملك التفويض الكافي للتوصل إلى اتفاق مع حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتوجه حاليا إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء السبت، إن مطالب حماس الأخيرة غير مقبولة لدى إسرائيل، لكنه مع ذلك أرسل فريق تفاوض رفيع المستوى إلى الدوحة.