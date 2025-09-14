الطماطم تقفز إلى 15 جنيها في الأقصر

تجار ومزارعون: فاصل العروات وموجات الحر الشديدة تضرب المحصول

تشهد أسواق الخضروات في الأقصر، موجة غلاء مفاجئة ضربت أسعار الطماطم، التي تعد مكونا أساسيا على مائدة المواطنين، إذ قفز سعر الكيلو الواحد من متوسط 6 جنيهات؛ ليصل إلى ما بين 12.5 و15 جنيهًا، وسط حالة من الترقب والقلق بين المستهلكين.

وأرجع عادل زين تاجر خضروات بسوق شرق السكة بمدينة الأقصر، السبب الرئيسي للارتفاع إلى ما يُعرف بـ"فاصل العروات"، موضحًا أن شهر سبتمبر يمثل فترة انتقالية دقيقة، إذ ينتهي محصول "العروة الصيفية" التي تأثرت بشدة هذا العام، ولم يبدأ بعد حصاد "العروة الشتوية" الجديدة بشكل كامل؛ مما يخلق فجوة في المعروض بالسوق.

وأضاف "زين"، أن الكميات التي تصل إلى السوق حاليا قليلة، ولا تفي بحجم الطلب المعتاد، وهو ما يضع ضغطا كبيرا على الأسعار، مؤكدًا أن هذه الظاهرة شبه موسمية لكنها كانت أكثر حدة هذا العام، متوقعا أن تبدأ الأسعار في التراجع التدريجي مع زيادة توريد محصول العروة الجديدة خلال الأسابيع القادمة.

وقال أشرف غريب تاجر آخر بالسوق، إن هناك سببا آخرا لا يقل أهمية وهو تأثير الموجات الحارة الشديدة التي شهدها الصعيد خلال أشهر الصيف، إذ يرى أن الحرارة المرتفعة أثرت سلبا على جودة الثمار المتوفرة وقللت من حجمها، وأدت إلى تلف نسبة كبيرة من المحصول قبل وصوله إلى مرحلة الحصاد الكامل.

وتابع "غريب"، لـ"الشروق": "إن الفلاح الذي كان يجمع كميات كبيرة من الأرض أصبح يجمع نصفها أو أقل، وهذا النقص في الإنتاجية ينعكس مباشرة على سعر "القفص" بالجملة، وبالتالي على سعر الكيلو للمستهلك النهائي، كما أن التاجر هو حلقة وصل وليس السبب في الأزمة".

وأكد محمود كاجو مزارع بمنطقة العوامية في الأقصر، أن موجات الحر القاسية التي ضربت البلاد مؤخرًا لم تكن رحيمة بالنباتات، إذ تسببت في "نفض" نسبة كبيرة من زهور الطماطم قبل أن تتحول إلى ثمار، وهو ما يعني إنتاجية أقل بكثير للفدان.

وأوضح "كاجو"، لـ"الشروق"، أن تكلفة الزراعة من أسمدة ومبيدات وأيد عاملة ارتفعت أيضا، ومع قلة الإنتاج يصبح من الضروري رفع السعر لتعويض جزء من الخسارة.

وأشار كاجو، إلى أن العروة الجديدة المبشرة ستبدأ في النزول للأسواق قريبا، وهو ما سيساهم في إعادة الاستقرار للأسعار مرة أخرى.