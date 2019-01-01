أعلنت شركة الاستثمار المالي البريطانية "سي.في.سي كابيتال بارتنرز" موافقتها على شراء 30% من أسهم مؤسسة "جيمس للتعليم" الموجودة في إمارة دبي، والمتخصصة في إدارة المدارس الخاصة، وتقدر قيمة الشركة الإماراتية بأكثر من 4 مليارات دولار.



وستشتري الشركة البريطانية هذه الحصة من شركة الاستثمار المالي الأمريكية "بلاكستون" وغيرها من المستثمرين، ومنهم "شركة "فجر كابيتال" وصندوق الثروة السيادي البحريني "ممتلكات القابضة"، بحسب بيان صادر عن "جيمس للتعليم".



كانت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلت عن مصادر القول الشهر الماضي إن "سي.في.سي" يمكن أن تدفع مليار دولار لشراء 25% من أسهم "جيمس للتعليم".



وذكرت بلومبرج أن "جيمس للتعليم" بدأت برنامجا تمويليا للصفقة مع بنوك "جولدمان ساكس جروب" الأمريكي و"كريدي سويس جروب" السويسري و"إتش.إس.بي.سي" البريطاني و"سيتي جروب" الأمريكي. ومن المتوقع تمويل الصفقة من خلال قروض وطرح سندات.، في حين من المتوقع اتمام صفقتي الاستحواذ والتمويل بنهاية الشهر الحالي.



وأشارت "بلومبرج" إلى أن الآباء في الإمارات العربية المتحدة، ينفقون على تعليم أبنائهم أكثر مما ينفقه الآباء في أي مكان آخر في العالم، باستثناء هونج كونج، بحسب دراسة لبنك "إتش.إس.بي.سي هولدنجز" البريطاني عام 2017.



كانت حكومة دبي أعلنت في مارس الماضي اعتزامها السماح للمدارس الخاصة بزيادة رسومها اعتبارا من العام الدراسي المقبل.



وتحالفت مؤسسة "جيمس للتعليم" مع شركة استثمار سعودية الشهر الماضي لشراء أكبر مجموعة مدارس خاصة في السعودية، وهي "معارف للتعليم والتدريب" التي تدير حوالي 100 مدرسة حاليا وتعتزم بناء 50 مدرسة أخرى في المملكة.



يذكر أن "جيمس للتعليم" تمتلك 47 مدرسة في الإمارات ودول الخليج الأخرى، وتقدم خدماتها لحوالي 118 ألف طالب.