عاصفة استوائية في خليج المكسيك تتجه صوب لويزيانا الأمريكية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية اليوم الخميس زيادة حدة عاصفة استوائية في خليج المكسيك لتصبح الثانية التي يتم تسميتها في موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي لعام 2019 ،وهي تتجه إلى ولاية لويزيانا.

وأطلق المركز الوطني الأمريكي للأعاصير على العاصفة اسم باري وأصدر تحذيرات للولاية. ويمكن للعاصفة باري أن تشتد أكثر وتصبح إعصارا في وقت متأخر من الجمعة ويتحرك فوق ساحل الخليج يوم السبت، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

ويتعرض الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة لتهديد حدوث فيضانات محتملة، فيما تحذر الأرصاد الجوية من ارتفاع محتمل في منسوب مياه البحر جراء العاصفة التي تتحرك ببطء وقالت مدينة نيو أورليانز في تغريدة: "الآن هو الوقت لمراجعة خططكم وعمل الاستعدادات للطوارئ واطلعوا دائما على مستجدات الأرصاد الجوية".

ويشعر المسؤولون في المدينة التي يتم حماية مناطقها المنخفض بسلسلة من حواجز الفيض ، بالقلق ازاء احتمال أن تدفع الأمطار الغزيرة المياه إلى نهر المسيسيبي المرتفع بالفعل وتتجاوز حواجز الفيض.

ورغم تحسين النظام منذ الإعصار كاترينا في 2005، الذي تسبب في فيضان مدمر وأسفر عن مقتل 1800 شخص، مازال المسؤولون قلقين .

كما أن مسؤولي المدينة في باتون روج، ثاني أكبر مدينة في الولاية، في حالة تأهب حيث طالبوا بأكياس رمال لمساعدة الأشخاص على الاستعداد للعاصفة.

وأعلن حاكم لويزيانا جون بيل حالة طوارئ محذرا من أنه "يجب ألا يستهين أحد بهذه العاصفة".

وأمرت الولاية بعمليات إجلاء إلزامية لآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية.