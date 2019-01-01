مكتب التحقيقات الأوكراني يستدعي الرئيس السابق بوروشينكو لاستجوابه

أعلن مكتب التحقيقات الأوكراني، اليوم الخميس، أن محققي المكتب استدعوا الرئيس السابق بيترو بوروشينكو، لاستجوابه.

ونقلت قناة "يورو نيوز" الإخبارية عن المتحدث باسم المكتب قوله إنه سيتم التحقيق مع بوروشينكو، رافضا الإفصاح عن سبب التحقيق الذي سيجري في 17 من يوليو الجاري.

من جانبها، لم تعلق المتحدثة باسم بوروشينكو على الواقعة، مضيفة أنه قد يتم الإعلان عن السبب لاحقا.

يُذكر أن بوروشينكو خسر الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل الماضي، أمام الرئيس الحالي فولوديمير زيلنسكي، الذي تعهد بالقضاء على الفساد.