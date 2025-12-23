سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت سوريا واليابان، اليوم الثلاثاء، استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي.

وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان صحفي اليوم، أن اجتماعا رسميا عقد في دمشق ضم مدير إدارة الشئون الأفروآسيوية وأقيانوسيا محمد زكريا لبابيدي ونائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.

وتعد هذه أرفع زيارة لدبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاما حيث أكد المسئول الياباني أنها تمثل إعلانا رسميا عن استئناف العلاقات بين سوريا واليابان وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين .

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة تسريع وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين .

ووجه نائب وزير خارجية اليابان دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لزيارة اليابان، طبقا للبيان