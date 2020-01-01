الكنيسة الأرثوذكسية تحذر من مجموعات مجهولة تروج لكتب مزورة عن الكتاب المقدس

حذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مجموعات مجهولة تتوجه إلى المسيحيين، وتحاول أن تقدم لهم مجانًا كتبًا مزورةً للإنجيل المقدس وتلح عليهم لقبولها.

وأعلنت الكنيسة في بيان صحفي، رفضها التام لمحتوى هذه الكتب وغيرها من الكتب الفاسدة التي تحاول أن تجذب القاريء باقحام عبارة " انجيل المسيح " في عناوينها، حسب البيان.

وأشادت الكنيسة، ببيان دار الكتاب المقدس بمصر حيث أنها الجهة الوحيدة التي تتولى مسئولية طبع الكتاب المقدس وتوزيعه من خلال الكنائس إلى جانب مكتبات الدار.

وأكدت الكنيسة القبطية رفضها التام لهذه الكتب، التي يتنافى محتواها بشكل كامل مع أساسيات الإيمان المسيحي.

وأهابت الكنيسة بالجهات المعنية الوقوف بحزم ضد من يقف وراء هذه الإصدارات الملفقة والكاذبة التي تعبث بالسلام المجتمعي من التلاعب بنصوص الكتب المقدسة.