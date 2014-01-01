الشريف: أصدرت قرارا بإنشاء سور حول الشاطئ

علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على حادث غرق 11 مواطنًا في شاطئ النخيل، قائلًا: «ما حدث سبب لنا أزمة نفسية، وأقدم التعازي لأسر الضحايا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن طول شاطئ النخيل يبلغ 1800 متر تقريبًا، وهو مغلق ككل الشواطئ العامة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موضحًا أن بعض الأشخاص تسسلوا للشاطئ أمس بعد الساعة الرابعة والنصف صباحًا.

وتابع أن سيدة وطفلها نزلوا للسباحة في الشاطئ وتعرضوا للغرق، مشيرًا إلى أن مجموعة من الأشخاص توجهوا لإنقاذهم، واحدًا تلو الآخر، إلى أن وصل العدد لـ11 غريقًا خلال هذه الواقعة؛ تم انتشال تسعة جثامين منهم حتى الآن، ويتبقى جثمانان فقط.

وذكر أنه بعد صدور قرار بغلق الشواطئ العامة لجأ بعض الناس للشواطئ غير المأهولة التي تمثل خطرًا على حياتهم، لافتًا إلى عدم وجود أية استعدادات للإنقاذ في تلك الشواطئ.

وأكد أنه من المعروف أن شاطئ النخيل خطير، نتيجة للدوامات والأمواج العالية، ذاكرا أنه أصدر قرارًا بإنشاء سور حول الشاطئ؛ لمنع دخول أي شخص إلا من خلال بوابات محددة.

وعن حالة الغرق التي حدثت اليوم، أوضح محافظ الإسكندرية، أنها لرجل كان يصطاد وسقط من بين الصخور.

كان 11 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، أمس الجمعة، في شاطئ النخيل، والذي يعرف بـ«شاطئ الموت»، في حي العجمي غربي الإسكندرية، بينهم 5 مفقودين بمياه البحر.