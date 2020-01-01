سائق شاحنة يدعى "شي شوانهاي"، 32 سنة، من سوتشو بمقاطعة جيانغسو، يقوم بإعداد الطعام في كابينة سيارته على الطريق، حيث نشر أكثر من 200 مقطع فيديو على الإنترنت عن مهاراته في الطهي، وذلك كما نشر موقع "تشاينا ديلي"، حيث تتراوح وصفاته من المأكولات الغريبة مثل الفول المحمص والأرز المقلي بالأناناس وحلوى الأوريو إلى المطبخ الصيني الكلاسيكي مثل لحم الخنزير المطهي مع الشعيرية.

بدأ السائق في نشر مجموعة من الفيديوهات على برنامج الفيديوهات الشهير "تيك توك"، حيث اجتذبت مهاراته في الطهي أكثر من مليون متابع، يسمونه "الذواقة الانفرادية"، وذلك بسبب تشابهه مع بطل المسلسل التلفزيوني الياباني "Solitary Gourmet"، فكلاهما يأكلان بمفردهما ويتحدثان بكلمات قليلة.

وقال شي: "الطبخ هو طريقي للتعامل مع الوحدة منذ شهر مارس وفرض حظر التجوال وإغلاق منافذ بيع الطعام على الطريق، حيث أقضي أقل من 10 أيام كل عام مع عائلتي، وباقي الوقت الذي أقضيه في الطريق بمفردي".

نشر شي حوالي 200 مقطع فيديو عن حياته في الطبخ بالشاحنات، وفي مقاطع الفيديو يرتدي دائمًا ملابس أنيقة ويحافظ على نظافة مطبخه المحمول، ولا يوجد دليل على وجود حلقات فوضوية من الزيت أو الخضار المجففة أو فتات الخبز، حيث إن بعض المشاهدين يمزحون قائلين: "إنها ليست شاحنة حقيقية، ولكنها مطبخ على شكل شاحنة"، في حين يشكك البعض الآخر في هويته كسائق.

وتابع شي: "يظن بعض المشاهدين أن جميع سائقي الشاحنات أيديهم مغطاة بالزيت ومتسخة، ولكن نحن نقيم لأيام طويلة في الطريق، ونستخدم شاحناتنا كمنزل"، مضيفًا أنه يغسل شاحنته جيدًا بعد كل رحلة لمسافات طويلة.

اشترى شي الأجهزة المطلوبة، بما في ذلك ثلاجة صغيرة، وبوتاجاز وفرن صغير، حتى يأكل هو وزملائه علي الطريق، مع توفير المال والحفاظ على نظام غذائي صحي، بعد أن انتشر فيروس كورونا داخل البلاد.

يستيقظ شي في الساعة 7 أو 8 صباحًا في شاحنته ويقود حتى منتصف الليل، مع إعداد 3 وجبات في الكابينة، وعلى الرغم من أن متابعيه البالغ عددهم أكثر من مليون متابع يمكنهم مساعدته في كسب المال بسرعة عبر إعلانات من شبكات متعددة القنوات والأجهزة أو مستحضرات التجميل، رفض شي الفكرة لأنه قلق بشأن جودة المنتج.

وأضاف شي: "أريد أيضًا جني المال لسداد ديوني، ولكن يجب أن أكون صادقًا مع متابعي"، وأكد: "من خلال حسابي على وسائل التواصل الاجتماعي، أريد فقط مساعدة المزيد من المحتاجين عن طريق التبرع بالأموال التي أحصل عليها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي ولا أنفق منها على أسرتي".