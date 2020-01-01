الأوقاف: «فضائل العشر الأوئل من ذي الحجة» موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف موضوع "مواسم الطاعات و أعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة " ليكون موضوع خطبة الجمعة القادم، والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها فقط وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة .

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، إنه سيتم نقل صلاة الجمعة عبر شاشات التليفزيون وإذاعة القرآن الكريم بعدد محدود من العاملين بالأوقاف والمسجد فقط في ما لا يتجاوز عشرين فردا، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.