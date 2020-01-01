استرداد 82 ألف متر مباني وإزالة فورية لـ1743 تعد في الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له اليوم، إن إجمالي إزالة التعديات بنطاق المحافظة بلغ 1743 حالة تعدٍ متنوعة وتم استرداد 82 ألف متر مباني حصيلة إزالة التعديات.

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات المكبرة أسفرت منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي وحتى اليوم عن إزالة 676 حالة تعدٍ على أراضي زراعية على مساحة 36 فدانا و6 قيراط و19 سهما، كما تم إزالة 642 بناء مخالف بعدد من المناطق بالمحافظة على مساحة 82 ألف و179 مترًا مربعا، بإلاضافة إلى استرداد 26 ألف و399 مترًا مربعا من أراضي أملاك الدولة حصيلة إزالة 425 تعدٍ.

وأضاف رحمي أنه تم تنفيذ 33 قرار إزالة اليوم، شملت 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 250 مترا بحى ثان المحلة الكبرى ومركز قطور، و26 قرارات إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1052 مترا بمركز طنطا.