محافظة الغربية تدرب العاملين على التحول الرقمي ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنفيذ مبادرة محو الأمية الرقمية للعاملين بالوحدات المحلية القروية بمركز زفتى، والتي تأتي ضمن أنشطة وفعاليات محور التنمية البشرية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وأكد محافظ الغربية، أن المبادرة تهدف إلى تنمية قدرات العاملين بالوحدات القروية بمركز زفتى على أساسيات التحول الرقمي لتأهيلهم للانتقال إلى مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة الجاري إنشائها، مضيفاً أنه يتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع مركز التدريب بديوان عام المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة تتضمن 3 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف تدريب 23 متدربا من العاملين بالوحدات المحلية بـ(تفهنا العزب، ونهطاي وحانوت).

كما تستهدف المرحلة الثانية تدريب 20 متدربا من العاملين بالوحدات المحلية بـ(سنباط، وسنبو الكبرى وشبراملس)، في حين تستهدف المرحلة الثالثة تدريب 25 متدربا من العاملين بالوحدات المحلية بـ(الغريب وشرشابة).