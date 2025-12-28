تجارة الأغذية العضوية في ألمانيا تحقق نموا قويا في 2025

شهدت تجارة الأغذية العضوية في ألمانيا نموًا ملحوظًا، وفقًا لبيانات صادرة عن القطاع.

جاء ذلك في تقرير يتعلق بأوضاع السوق أصدره الاتحاد الألماني للمزارعين بمناسبة حلول نهاية العام، وهو التقرير الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وذكر الاتحاد في التقرير أنه يتوقع استنادا إلى المعطيات المتاحة أن يسجل سوق المنتجات العضوية في عام 2025 نموًا قويًا في المبيعات بنحو 8%، مشيرا إلى أن من المرجح أن تتجاوز إيرادات القطاع هذا العام حاجز الـ 18 مليار يورو بشكل ملحوظ، وأردف:"وبذلك تكون حالة ركود المبيعات التي سادت خلال عام التضخم 2022 قد تم تجاوزها بشكل نهائي".

ونوه التقرير إلى أن محركات النمو في عام 2025 تمثلت مجددًا في العلامات التجارية العضوية الخاصة بسلاسل البيع بالتجزئة. وإلى جانب محلات السوبر ماركت والصيدليات، برزت متاجر بيع الأغذية العضوية أيضًا كأحد أبرز قنوات البيع بعد فترة طويلة من الركود. ووفقًا لاتحاد صناعة الأغذية العضوية الألمانية، ارتفع إجمالي المبيعات في عام 2024 بنسبة 7ر5% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 17 مليار يورو. وكان سوق المنتجات العضوية، الذي اعتاد على تحقيق النجاحات، انزلق إلى المنطقة السلبية لأول مرة في عام 2022، لكنه عاود الارتفاع من جديد.

غير أن تقرير اتحاد المزارعين نوه في الوقت نفسه إلى أن الإنتاج العضوي في ألمانيا سجل ركودا، إذ بقي الاستعداد للتحول إلى الزراعة العضوية محدودًا للغاية خلال عام 2025.

ولا يزال الإنتاج العضوي في الحقول والحظائر متأخرًا عن تلبية الطلب المتزايد. كما نبه اتحاد صناعة المنتجات العضوية في بداية العام إلى أن العرض قد يتخلف عن تلبية الطلب، مما يهدد بأن يضطر التجار إلى تغطية النقص عبر الاستيراد.

وفي الوقت نفسه، واصلت الزراعة العضوية النمو في العام الماضي، لكن بوتيرة بطيئة فقط. ووفقًا لوزارة الزراعة الاتحادية، فإن نسبة الأراضي المزروعة عضويا تبلغ حاليًا 5ر11% من إجمالي الأراضي الزراعية، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة تبلغ 4ر11% في عام 2023، ما يعني أن الهدف الذي وضعته الحكومة الألمانية السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس بزيادة حصة الأراضي المزروعة عضويا إلى 30% بحلول عام 2030، لا يزال بعيد المنال.

كما انخفض عدد المزارع العضوية في العام الماضي بنسبة 2ر2% ليصل إلى 35 ألف و881 مزرعة، لتبلغ حصتها الحالية 1ر14% فقط.