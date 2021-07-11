قررت وزارة المالية بدء صرف أجور العاملين بالدولة بالوزرات والهيئات العامة والاقتصادية بدءا من الغد وعلى مدار3 أيام، على أن يتم استكمال صرف باقى المرتبات يومي 26 و27 من يوليو الجاري.

وتقرر تقديم مواعيد صرف المرتبات بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

ويبدأ غدا صرف المرتبات للعاملين بكل من وزرات النقل، والصحة، والتموين، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال، والداخلية والأوقاف، بالاضافة إلى وزارتي السياحة، والبترول والتروة المعدنية.

كما تقرر صرف المرتبات للعاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

