وزيرة الخزانة الأمريكية تحث بنوك التنمية على تقليص دعمها للوقود الحفري

أشارت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين إلى أنها ستحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على كبح جماح إقراضها للوقود الحفري، في إطار جهود عالمية لجعل النظام المالي صديقا للبيئة أكثر، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت يلين إنها ستجتمع مع رؤساء تلك المؤسسات، طبقا لنص خطاب، ستلقيه في مؤتمر دولي للمناخ يعقد في مدينة فينيسيا الإيطالية.

وتعكس تلك التصريحات جهود وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم لدفع مؤسسات الإقراض نحو دعم أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ووقف تدفق المال في مشروعات، تضيف إلى التلوث.

واستهدفت المنظمات الصديقة للبيئة مؤخرا الجهود المبذولة لتقليص دعم بنوك التنمية للوقود الحفري، وينظر إلى ذلك بوصفه وسيلة لتقليص التمويل للمشروعات التي تلوث البيئة.