قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن متحور دلتا ينتشر في أغلب الدول العربية لا سيما ليبيا وتونس والعراق، مؤكدًا أن معدل الانتشار اليومي يتضاعف بشكل مخيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الانتشار السريع لهذا المتحور يثير الكثير من الخوف والقلق، مطالبًا بتشديد الإجراءات الاحترازية مع ضرورة الالتزام لعدم وصول هذا المتحور إلى مصر.

وأوضح أن هناك حالة من الاستهتار بين المواطنين والشعور بالأمان الزائد بأن أزمة كورونا انتهت، محذرًا من أن تونس التي انهارت منظومتها الصحية كان مواطنوها يشعرون بأن الأزمة انتهت أيضًا.

ودعا الحداد، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحين الانتهاء من تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مع ضرورة المحافظة على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك، والإجازات الصيفية.

وتابع: «متحور دلتا يقترب جدًا، ومتوقع وصوله في سبتمبر المقبل، وعليها التعلم من التجربة التونسية المؤلمة التي تشهد انتشارًا مخيفًا للفيروس».

وأوضح الحداد أن ظهور متحور دلتا وسرعته على الانتشار يؤدي إلى تقليل نسبة الأجسام المضادة التي تتكون من خلال الحصول على اللقاح، وهو ما يفرض الحاجة إلى الحصول على جرعة تعزيزية تنشيطية تقاوم هذا المتحور.

ولفت إلى أن التطعيمات تقلل من نسبة الوفاة بالفيروس بشكل كبير، وبالتالي فإن منح جرعة تعزيزية لمن حصل على جرعتين بالفعل، فإن المناعة تتعزز بشكل كبير، وهو ما يقلل أيضًا من مضاعفات الإصابة.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت هذا الأسبوع،أن تحاليل التتبع الجيني التي أجرتها معامل وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي أثبتت أنه لم يتم رصد المتحور دلتا في مصر حتى الآن.