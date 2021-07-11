طلاب الثانوية بإمبابة يشكون صعوبة امتحان اللغة العربية: يحتاج إلى طالب ذكي

شكا طلاب الثانوية العامة، الشعبة الأدبية، في منطقة إمبابة، من صعوبة امتحان اللغة العربية، ومن بينها طول سؤال القراءة، بجانب احتواء سؤال النحو على جزيئات معقدة، وعدم كفاية الوقت المقرر لأداء الامتحان، قائلين إن "الأسئلة جاءت غير مباشرة".

فيما أعرب عدد منهم عن ارتياحهم من سهولة الامتحان وعدم خروجه من المنهج المقرر، موضحين أن الامتحان لم يحتو على أية جزيئات معقدة.

وقالت نوران صبري حمد، الطالبة بلجنة المستقبل في منطقة إمبابة، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يخرج عن المنهج المقرر من الوزارة، موضحة أن الامتحان كان يحتاج إلى وقت أطول فقط، لكن الامتحان كان سهلا، وأضافت أن الامتحان لم يحتو على أي جزئيات معقدة إلا عدد من الجزيئات في سؤال النحو.

وأضافت منى مرزوق، الطالبة بمدرسة المستقبل، أن الامتحان كان يحتوي على أسئلة صعبة للغاية في سؤال النحو، بالإضافة إلى طول سؤال القراءة، كان يحتاج إلى وقت طويل حتى ينتهي الطالب منه على غير المعتاد، وشكت من عدم كفاية الوقت المقرر للامتحان، بل كان يحتاج إلى وقت أطول من المقرر أو تقليل عدد الأسئلة.

وقال مينا حنا ميخائيل، الطالب بمدرسة المنار الحديثة، إن الامتحان كان يحتوي على جزيئات اختيارية معقدة، بجانب طول سؤال القراءة على غير المتوقع، متمنيا أن تراعي الوزارة، الوقت في المواد المتبقية، نظرا "لأننا نخوض تجربة جديدة علينا"، مضيفا أن سؤال النحو كان يحتوي على جزيئات معقدة، مشيرا إلى أن الامتحان كان فوق مستوى الطالب المتوسط، ويحتاج إلى طالب يتميز بالذكاء.