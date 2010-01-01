محافظ قنا يتفقد مشروع استكمال ري 12500 فدان بقرية المراشدة

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، عددا من المآخذ الخاصة بمشروع استكمال ري ١٢٥٠٠ فدان بقرية المراشدة، رافقه خلال جولته المهندس صبري مختار وكيل وزارة الموارد المائية و الري، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع استكمال الري الخاص باستصلاح ١٢٥٠٠ فدان تضمن انشاء ٤٢ مأخذ على الترعة الغربية والشرقية بالمشروع، مضيفا أن المشروع ممول من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتقدر تكلفته بحوالي ١٣ مليونا، وتم تنفيذه بمعرفة وزارة الموارد المائية والري.

وأضاف الداودي، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمشروعات التنمية المستدامة خاصة الزراعية منها لكونها يمتهنا شريحة عريضة من المصريين، موجها مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بعقد اجتماعات دورية مع المستفيدين من المشروع وصغار الفلاحين؛ لبحث أي مشكلة قد تعرقل زراعة تلك المساحة.