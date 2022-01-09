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أوكرانيا: الأسلحة الغربية تغير مسار الحرب بالفعل

أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 يوليه 2022 - 2:35 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يوليه 2022 - 2:35 م
صرّح رئيس مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف بأن الأسلحة الغربية التي تلقتها القوات المسلحة الأوكرانية تغير مسار الحرب بالفعل.

وكتب في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن "التفوق التسليحي الكمّي للجيش الروسي في نفس مستوى دقة الصواريخ والمدفعية الأوكرانية. والأسلحة الغربية للقوات المسلحة الأوكرانية تغير مسار الحرب بالفعل. ونحن لم نبدأ بعد!".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال يوم 7 يوليو خلال اجتماع مع قادة الدوما، إن روسيا لم تتخذ بعد أية إجراءات جادة خلال "عمليتها الخاصة" في أوكرانيا، مضيفا: "ونسمع اليوم أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة. حسنًا.. دعهم يحاولون".

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