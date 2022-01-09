إسرائيل: سنعرض على بايدن سير التقدم بشأن إقامة تحالف عسكري ضد إيران

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أن بلاده سوف تطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل هذا الأسبوع على التقدم الذي تم احرازه بشأن إقامة تحالف عسكري إقليمي ضد إيران .



وأضاف جانتس في حفل تخرج في كلية الأمن القومي اليوم الاثنين أن التحدي الأمني الأول الذي سوف يتم التعامل معه هو القتال ضد العدوان الإيراني والمسعى النووي الإيراني والحفاظ على القدرات العملياتية لإسرائيل للدفاع عن نفسها إضافة إلى إقامة العديد من علاقات التعاون، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".



وتابع " في غضون يومين ،سوف يصل الرئيس بايدن إلى هنا، وسوف نعرض عليه بناء القوة المتكاملة التي نقوم به مع شركاء في جميع أنحاء المنطقة ضد إيران".



وذكر جانتس أن "مؤسسة الدفاع الإسرائيلية سوف تتولى مهمة تطوير هذا التعاون في السنوات المقبلة بوصفه الوسيلة الرئيسية لكبح جماح العدوان الإيراني في المنطقة".



كان جانتس قد أعلن في الشهر الماضي عن أن إسرائيل تبني «تحالفاً للدفاع الجوي في الشرق الأوسط» بقيادة الولايات المتحدة، مضيفاً أن التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية، وأنه قد يستمد مزيدا من القوة من زيارة الرئيس بايدن المقبلة للمنطقة المقبل.