ميقاتي: مستعدون لترسيم كامل حدود لبنان الجنوبية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، استعداد بلاده لترسيم كامل الحدود الجنوبية مع إسرائيل.



وقال ميقاتي، في تصريح لصحيفة "نداء الوطن" اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء: "نسعى جاهدين لحل قضية الخيم دبلوماسياً، ونعتبر أنّ بلدة الغجر لبنانية باعتراف الأمم المتحدة".



وأضاف: "أبلغنا الأمم المتحدة استعدادنا للقيام بالترسيم الكامل لكل حدودنا الجنوبية".



ووفق ما نشرته الصحيفة اليوم، دخلت أمس توترات الحدود الجنوبية دائرة الاتصالات الدبلوماسية برعاية الأمم المتحدة، وتولتها مع الجانب اللبناني قيادة قوات الطوارئ العاملة في الجنوب (يونيفيل).



وذكرت أن قيادة قوات "يونيفيل" نقلت مطلباً من إسرائيل بإزالة خيمة نصبها "حزب الله" قبل أسابيع في منطقة الخط الأزرق في مرتفعات شبعا.



ووفق الصحيفة، ردّ لبنان مطالباً بانسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني من بلدة الغجر التي تقع على سفح مرتفعات الجولان المحتل، لافتة إلى أنّ "هذه التوترات فتحت نافذة على مفاوضات يجريها وسيط دولي تقود إلى تسوية النزاع على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل".