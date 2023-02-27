مصرع 5 أشخاص وإصابة سيدة في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا الغربي

لقي 5 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، مساء الثلاثاء؛ إثر حادث اصطدام سيارة ملاكي برصيف وانقلابها بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية برطباط في مركز مغاغة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بين قائد السيارة الملاكي، واصطدامها بالرصيف، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة سيدة، وجميعهم من عائلة واحدة.

وتبين من التحريات أن الحادث اسفر عن وفاة كل من: أحمد محمد سيد، ونجله أحمد، يقيمان في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى وفاة 3 أشخاص آخرين جاري تحديد اسمائهم، وقد رجحت تحريات البحث الجنائي أنهم جميعا من عائلة واحدة.

كما أسفر الحادث عن إصابة فادية عبد الغني أحمد 45 عاما، وجرى نقلها إلى المستشفي المركزي لتلقي العلاج، كما تم التحفظ على الجثث بالمشرحة لحين استكمال باقي التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وكشف ظروفه وملابساته، وتم التحفظ على السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق