نقيب الموسيقيين: مستعدون لتقديم المساندة المالية والمعنوية للفنان إيمان البحر درويش

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن الخلافات بينه وبين الفنان إيمان البحر درويش، انتهت منذ عام 2019، مشيرًا إلى لقائهما داخل مجلس الدولة، أثناء نظر طعن «درويش» ضد النقابة التي ادعى محاميها أن الأخير كان مشطوبًا خلال فترته.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أنه طلب الكلمة خلال الجلسة وأقر أن «درويش» لم يشطب خلال فترته، معقبًا: «كان يوم جميلًا؛ بعدها تواصلنا وتكلمنا إلى أن انقطعت الأخبار منذ عام ونصف».



ونوه أنه فوجئ في الثانية صباحًا بصورة لـ«درويش» أرسلها له أحد الصحفيين، لكنه لم يتحقق من الملامح بصورة كبيرة، قائلًا إنه صدم عندما علم أنها منشورة على صفحة ابنة الفنان عبر موقع «فيسبوك».



وأكمل: «حزنت على فنان ورجل كان بكامل قوته، كان لدي رقم واحد للفنان وعندما اتصلت به وجدته خارج نطاق الخدمة؛ لذلك تعمدت تصوير فيديو لتوضيح الأمر».



وأشار إلى طلبه الحصول على رقم هاتف ابنة «درويش» واتصل بها عدة مرات لكنها لم ترد، وهو ما دفعه لإرسال رسالة على حسابها على موقع «فيسبوك»؛ أكد فيه الاستعداد لتقديم ما يلزم على المستوى النقابي.



وذكر أنه يحاول التواصل مع الشاعر عوض بدوي؛ لقربه من «درويش»، معقبًا: «اتصلت به أكثر من 10 مرات ولم أتلقَ ردًا، وأؤكد جاهزيتنا التامة لأشكال المساندة المالية والمعنوية والأدبية كافة».



وطلب من الجمهور الدعاء للفنان بتمام الشفاء وأن يرده الله سالمًا لأهله وأسرته، متوجهًا بالشكر والتحية والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على موقفها المشرف لمصر كلها.



وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش، تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.



وأفادت «المتحدة»، في بيان رسمي صادر عنها، أنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير إيمان البحر درويش لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.