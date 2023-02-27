كيشيدا: اليابان وحلف الناتو سيصدران وثيقة تعاون أمني جديدة

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده وحلف شمال الأطلسي (ناتو) سيصدران وثيقة تعاون أمني جديدة، فيما تنطلق اليوم قمة الحلف في ليتوانيا وسط مخاوف جيوسياسية متصاعدة.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن كيشيدا قوله للصحفيين، قبيل مغادرته طوكيو لحضور قمة الناتو التي تستمر لمدة يومين، إنه حريص على استغلال القمة كفرصة "لإعادة تأكيد التعاون مع الدول ذات التفكير المماثل لدعم النظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على القواعد".

وقالت مصادر حكومية، إن من المتوقع أن يصدر كيشيدا والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج الوثيقة الجديدة التي ستركز على تعزيز التعاون بين اليابان والحلف في مجالات مثل الأمن البحري والتعامل مع المعلومات المضللة والفضاء الخارجي.

وتقوم اليابان، بتطوير الوثيقة، التي يطلق عليها اسم "برنامج الشراكة الفردية"، مع الدول الـ31 الأعضاء في حلف الناتو لتعزيز التعاون الأمني بين منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا، مع وضع الصين في الاعتبار.

وأوضح كيشيدا، الذي من المقرر أن يزور بلجيكا لإجراء محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، إنه سيجتمع على هامش قمة الناتو مع كل من الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.