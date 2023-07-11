رئيس الحكومة العراقية: إمدادات الغاز الإيراني للعراق توقفت بسبب العقوبات الأمريكية

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم، بأن العراق سدد كامل والتزاماته المالية المترتبة من استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية العراقية ووضعها في حساب الشركات الإيرانية.

وقال السوداني في خطاب متلفز أن "إمدادات الغاز الإيراني للعراق توقفت بسبب العقوبات الأمريكية وإمدادات الغاز الإيراني إلى العراق إنحسرت بأكثر من 50% ما أثر على تجهيز الطاقة".

وأضاف "اتفقنا مع إيران على أن نعطي النفط الخام أو النفط الأسود مقابل الحصول على الغاز وانتهاء أزمة الغاز المستورد المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية وتم استئناف توريد الغاز الإيراني وستتصاعد الكميات وتم توقيع إتفاق بهذا الشأن".

وذكر أن الحكومة العراقية وضعت حلولا لأزمة الكهرباء منها آنية ومتوسطة وبعيدة المدى وأزمة الكهرباء متوقعة وهي موسمية تحصل مع بداية كل صيف وتوجهنا بقوة نحو صيانة المحطات وأكملناها قبل بداية الصيف كما سارعنا بإكمال العمل في المحطات قيد التنفيذ وإفتتحنا واحدة بصلاح الدين".

وقال السوداني إن معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق وصل حاليا إلى 26 ألف ميجاواط بسبب إجراءات الحكومة وأن الحلول المتوسطة المدى ستنهي أزمتي الكهرباء واستيراد الغاز".

وأضاف "أزمة الكهرباء ستنتهي بعد الإستغناء عن الغاز المستورد خلال سنتين أو ثلاث ونحن في طور إنهاء الربط الكهربائي مع الأردن ووقعنا عقوداً للربط مع الخليج.