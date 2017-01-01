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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفنى المميز.

وأفادت الشركة المتحدة أنها تتواصل مع ذوي الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدا لتوفير أفضل سبل العلاج.

• ماذا حدث للفنان إيمان البحر درويش؟

هزت صورة الفنان إيمان البحر درويش التي نشرتها ابنته أمنية مساء أمس مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما عكسته من سوء الحالة الصحية للمطرب الكبير.

وتمتنع الشروق عن نشر الصورة لأسباب إنسانية والتزاما بقانون الصحافة والإعلام وميثاق الشرف الصحفي والأكواد ذات الصلة.

ومرارا، نفى إيمان البحر درويش وابنه إسلام وابنته أمنية بين يوليو ٢٠٢١ ويوليو ٢٠٢٢ تعرضه للحبس أو الإخفاء نافين ما تردد على القنوات والحسابات المعارضة للدولة والتابعة لجماعة الإخوان في هذا الشأن.

وذكرت الأسرة أكثر من مرة أن إيمان البحر درويش عانى من جلطة في المخ عام ٢٠١٨ ومازالت آثارها الصحية قائمة ويخضع لعلاج طبيعي، وصحته تتحسن، وأنه اعتزل السوشيال ميديا.

وفي سبتمبر ٢٠٢٢ نشر إيمان البحر درويش مقطع فيديو قصير له في حفل منزلي خاص وهو يغني بصحبة معالجه الخاص، وبدا في حالة صحية جيدة.

وفي فبراير الماضي اتُهم إسلام نجل إيمان البحر درويش بالتسبب في مصرع طفل تحت عجلات سيارته بسبب السرعة الزائدة، وبدأت محاكمته في مايو الماضي ومازالت القضية جارية.

وفي فبراير أيضا نشرت أمنية ابنة إيمان البحر درويش منشورا على فيسبوك ذكرت فيه باقتضاب أن أباها يلقى معاملة غير آدمية.. دون أن توضح أين وبأية مناسبة.

وفي مارس الماضي نشر إيمان البحر درويش على صفحته منشورين مقتضبين من أغانيه: "يا مصر لو ع الموت أنا مت ١٠٠ مرة" و"يا بلدنا يا بلد هو من امتى الولد بيخاف من امه لما في الضلمة تضمه صدقيني خفت منك خفت منك صدقيني".