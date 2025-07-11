ارتفاع عدد ضحايا حادث ترعة الأخماس بالسادات إلى 3 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الأخماس في نطاق مركز السادات بمحافظة المنوفية إلى ثلاث حالات وفاة، وذلك بعد وفاة مصابين اثنين، صباح اليوم الجمعة، داخل مستشفى منوف العام متأثرين بإصاباتهما البالغة.

وكان الحادث قد وقع أمس الخميس نتيجة اختلال عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن سقوط السيارة داخل ترعة الأخماس على طريق (السادات – الخطاطبة)، وأسفر حينها عن مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا جديدًا من مستشفى منوف العام يفيد بوفاة حالتين من المصابين اللذين نُقلا في حالة حرجة عقب الحادث، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 3 ضحايا، بينما لا يزال باقي المصابين يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى.

وتباشر جهات التحقيق عملها لكشف ملابسات الحادث بالكامل، فيما شددت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية على ضرورة الالتزام بقواعد المرور والسرعات المحددة على الطرق حفاظًا على الأرواح.