انكماش سريع لفائض ناقلات النفط في الشرق الأوسط إلى 13%

قالت مصادر مطلعة، إن فائض ناقلات النفط في منطقة الشرق الأوسط تراجع بشدة خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب مسح اقتصادي، فإن فائض الناقلات المتاحة مقارنة بشحنات النفط المتوقعة خلال الثلاثين يومًا القادمة بلغ 13% فقط، مقابل 33% في الأسبوع الماضي، والذي كان أعلى مستوى له منذ مايو 2023.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن مذكرة لشركة جيبسون شيب بروكرز لخدمات الوساطة في سوق ناقلات النفط "عاد بعض التفاؤل إلى قطاع ناقلات النفط الخام العملاقة مع انتعاش أحجام الشحن للعقد الثالث، مما أحدث تأثيرًا إيجابيًا على قائمة الانتظار" في الشرق الأوسط، للفترة من 21 إلى 31 يوليو وقائمة السوق للناقلات المتاحة في المنطقة.

بلغت الأرباح اليومية للسفن على مسار الشرق الأوسط القياسي إلى الصين 29057 دولارًا، بزيادة نسبتها 12% منذ يوم الجمعة الماضي، وفقًا لبيانات بورصة النقل البحري في البلطيق.