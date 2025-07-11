 سوريا.. انفجار مستودع للذخيرة قرب مطار حلب - بوابة الشروق
الجمعة 11 يوليه 2025 9:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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سوريا.. انفجار مستودع للذخيرة قرب مطار حلب

دمشق - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 يوليه 2025 - 8:28 م | آخر تحديث: الجمعة 11 يوليه 2025 - 8:28 م

أصيب 15 شخصا في انفجار مستودع للذخيرة قرب مطار حلب شمال سوريا، اليوم الجمعة، حسبما أفاد مصدر إعلامي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال المصدر: "أصيب 15 شخصا بينهم 3 إصاباتهم حرجة جراء انفجار مستودع ذخيرة موجود تحت الأرض في كتيبة النيرب قرب المطار ما أدى لانهيار 4 مباني وتصدع مباني أخرى ".

وأضاف المصدر، أن فرق الدفاع والإسعاف توجهت الى المنطقة وبدأت الجهات المختصة بالتحقيق في الانفجار.

ونفى المصدر تأثر مطار حلب، الواقع على بعد حوالي كيلو متر عن مكان الانفجار. وفي الأسبوع الماضي، وقع انفجار في مستودع للذخيرة بلدة كفريا أدلب الشمالي.


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