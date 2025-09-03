كامل الوزير ينقل تهنئة الرئيس السيسي للرئيس الصيني بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية

نقل الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المبعوث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهنئة الرئيس الصيني شي جين بينغ بهذه المناسبة، مع تمنياته للصين وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا توجيه الرئيس السيسي بدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين في مختلف المجالات.

وشارك الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم، في فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية بالعاصمة بكين، والتي شهدت حضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود من مختلف الدول. كما حضر العرض العسكري الضخم الذي أقيم في ميدان تيآنمان المعروف باسم "الميدان السماوي"، والذي ضم آلاف الجنود ومئات الأسلحة المتطورة الصينية.

كما التُقطت الصورة التذكارية لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته، وشارك الوزير في حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الصيني على شرف المشاركين، إضافة إلى مشاهدة العرض الفني الذي أقيم كجزء من سلسلة الاحتفالات.

ونقل الوزير تهنئة الرئيس السيسي إلى الرئيس الصيني، مؤكدا أن الظروف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط حالت دون مشاركة الرئيس شخصيا في الاحتفال، كما شدد على توجيه الرئيس بدعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع الصين في شتى المجالات.

وأشار الوزير إلى عمق العلاقات المصرية–الصينية، التي وصلت إلى مستوى "شراكة استراتيجية شاملة" منذ عام 2014، منوها إلى توقيع البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين للأعوام 2024–2028 في يناير 2024، والذي يمثل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، استنادا إلى الإنجازات الملموسة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى استعداد البلدين للاحتفاء العام المقبل بمرور 70 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية.