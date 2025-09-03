القاهرة الإخبارية: تحرك شاحنات محملة بالخيام والأغطية باتجاه قطاع غزة

قالت قناة "القاهرة الإخبارية" على لسان موفدها من أمام معبر رفح البري على الجانب المصري محمد عبيد، إنّ الفوج الأول من شاحنات المساعدات الإنسانية وصل بالفعل إلى معبر كرم أبو سالم.

وأضاف أن الفوج الثاني انطلق متضمنًا 20 شاحنة مساعدات متنوعة، جاءت معظمها من برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأممية.

وأوضح عبيد، أن هذه المساعدات شملت سلاسل غذائية ودقيقًا وأدوية تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" العاملة في قطاع غزة، والتي تقدم خدماتها الصحية للسكان، خاصة المرضى والمصابين.

وأشار إلى منع الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام طويلة دخول مثل هذه الشاحنات المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفت إلى أن الفوج الأول من المساعدات تضمن أيضًا شاحنات محملة بأواني الطهي الخاصة بـ"المطبخ العالمي"، فضلاً عن صناديق الأغذية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، إلى جانب ما يقدمه الهلال الأحمر المصري من مساعدات إنسانية متنوعة تصل إلى عشرات الأطنان، والتي وصلت بالفعل إلى سكان غزة، وشملت الزيت والأرز والمعكرونة والسكر والمعلبات المختلفة، لتخفيف حدة المجاعة في القطاع.

وأشار إلى أن المساعدات تضمنت كذلك شاحنات محملة بالخيام، والأغطية، والألحفة، والمفروشات التي يحتاجها سكان غزة، خصوصًا في ظل دعوات الاحتلال الإسرائيلي لنزوح سكان شمال القطاع نحو الجنوب مع استمرار عملياته العسكرية المكثفة هناك.

وأكد أنَّ عشرات الشاحنات لا تزال مصطفة على الجانب المصري بانتظار السماح لها بالعبور.