استطلاع: أكثر من نصف نساء ألمانيا لا يشعرن بالأمان في الأماكن العامة

كشف استطلاع للرأي أن غالبية النساء في ألمانيا لا يشعرن بالأمان في الأماكن العامة.

وأفادت 55% من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع، الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، بأنهن لا يشعرن بالأمان في أي من الأماكن العامة المدرجة في الاستطلاع، والتي شملت الشوارع ووسائل النقل العامة والحدائق. وجاءت الملاهي الليلية ومحطات القطار في أسوأ المراتب، إذ قالت 14% فقط من النساء إنهن يشعرن بالأمان هناك.

وبين جميع المشاركين في الاستطلاع، بمن فيهم الرجال، قال ما يقرب من نصفهم 49%، إنهم لا يشعرون بالأمان في أي من الأماكن العامة المذكورة.

وبحسب معهد "سيفي"، شمل الاستطلاع 5 آلاف شخص فوق 18 عاما، وأُجري عبر الإنترنت في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الأول الجاري.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أثار في الآونة الأخيرة نقاشا حول الأمن العام والهجرة، حيث قال قبل حوالي أسبوع إن الحكومة تصحح أخطاء سابقة في سياسة الهجرة وتحقق تقدما، "لكن لا يزال لدينا هذه المشكلة الواضحة في صورة المدينة، ولهذا يعمل وزير الداخلية على تنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق".

وعندما سُئل لاحقا عما يقصده تحديدا، أجاب: "اسألوا بناتكم عما قد أعنيه بذلك".

وأوضح ميرتس يوم الأربعاء الماضي أنه كان يعني بتصريحاته المشكلات التي تتعلق بالمهاجرين الذين لا يملكون إقامة دائمة، ولا يعملون، ولا يلتزمون بالقوانين الألمانية.

وأظهر الاستطلاع آراء متباينة بشأن كيفية تقييم الألمان لخطاب ميرتس حول موضوع أمن النساء في الأماكن العامة؛ إذ قيّم 47% من الذين شملهم الاستطلاع خطابه بشكل إيجابي، في حين رآه 42% آخرون سلبيا.