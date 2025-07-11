سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، فجر الجمعة، قرارا بتعين 5 وزراء بـ"حكومة الأمل" الجديدة، ليرتفع عدد الوزراء المعينين إلى 10.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، شمل القرار تعيين محمد كرتكيلا صالح وزيرا للحكم الاتحادي والتنمية الريفية، وعبدالله محمد درف وزيرا للعدل، وجبريل إبراهيم وزيرا للمالية، ومحاسن علي يعقوب وزيرة للصناعة والتجارة، وبشير هارون عبد الكريم وزيرا للشئون الدينية والأوقاف.

وسبق وعيّن رئيس الحكومة الجديدة 5 وزراء على دفعتين، ليتولوا مهام وزارات الزراعة والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والدفاع، والداخلية.

وفي 19 يونيو أعلن إدريس ملامح "حكومة الأمل" التي قال إنها ستتكوّن من 22 وزارة، بعدما حلّ سابقتها مطلع الشهر ذاته، وبدأ بتشكيل أخرى.

وفي 31 مايو أدى إدريس اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، عقب إصدار البرهان في 19 من الشهر ذاته، مرسوما دستوريا بتعيينه.

وإدريس، سياسي حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا، ومرشح سابق للرئاسة السودان في العام 2010.

ومنذ عدة سنوات، تُدار الوزارات السودانية بمزيج من وزراء مكلّفين وآخرين عُينوا خلال فترة الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي بدأت في 2021.