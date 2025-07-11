عقد اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة التصدي للأمراض الصيفية والأوبئة الموسمية، في إطار تعزيز جهود المحافظة لحماية صحة المواطنين خلال فصل الصيف.

شهد الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من القيادات التنفيذية والصحية، استعراضًا لآخر المستجدات المتعلقة بالحالات المصابة بالأمراض الموسمية، ومستوى الإقبال على خدمات الرعاية الصحية بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، أن اللقاء تناول الوضع الوبائي الراهن، إلى جانب أعمال الترصد والتصنيف الحشري، وخطط مكافحة نواقل الأمراض. كما ناقش الحضور خرائط توالد البعوض، ومواقع تجمع القمامة خارج الأماكن المخصصة، ومناطق مياه الصرف غير المعالجة.

وأوصى اللواء أيمن السعيد، بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة الوضع الوبائي، تضم ممثلين عن إدارات الوقاية، الوبائيات، الترصد، البيئة، المتوطنة، وناقلات الأمراض، بالتنسيق مع المجالس المحلية والجهات المعنية، على أن تنعقد اللجنة شهريًا لمتابعة الوضع الصحي وتقييم إجراءات الوقاية والتدخل السريع.

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات مديرية الصحة، من بينهم الدكتورة نهلة محمد جاد الكريم، مدير الإدارة الوقائية، والدكتور محمد جابر عثمان، مدير إدارة الوبائيات والترصد، والدكتور أسامة قليد، مدير إدارة صحة البيئة، والدكتور ماجد ريمون، مدير إدارة المتوطنة، والمهندسة وفاء حجاجي، مدير إدارة ناقلات الأمراض، والدكتورة سلمى القاضي، مدير المكتب الفني.

كما حضر اللقاء رؤساء المدن وممثلو إدارات البيئة، والموارد المائية، والري، والزراعة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مسؤولي شؤون المجالس، والحوكمة الداخلية، والمراجعة بمحافظة قنا.



