قصور الثقافة تطلق الموسم الثاني لمسابقتي مصر تقرأ ومصر ترسم للأطفال والشباب

في أجواء احتفالية شهد قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، اليوم الجمعة، انطلقت فعاليات "الملتقى الأول للعرائس التقليدية" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، وفي إطار محور شهر يوليو بعنوان "تراثك ميراثك".

افتتح فعاليات الملتقى الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، بحضور الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، الدكتورة جيهان حسن، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، مجاهد نصار عضو مجلس النواب، إلى جانب لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظ، وعدد كبير من أطفال حي المحروسة.

وأعرب نائب رئيس الهيئة، في كلمته، عن سعادته بانطلاق الملتقى تزامنا مع الأنشطة المنفذة بقصر ثقافة الطفل ببنها، والتي تشمل ورشا وعروضا فنية متنوعة لفن الأراجوز ضمن فعاليات إحياء التراث.

وأعلن ناصف عن انطلاق الموسم الثاني من مسابقتي "مصر تقرأ" و"مصر ترسم" ضمن مبادرة "مصر تبدع" المعنية باكتشاف ودعم الموهوبين وصقل قدراتهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

واختتم حديثه موجها الشكر لوزير الثقافة على دعمه المستمر، ولجميع القائمين على الملتقى، الذي جاء ليسلط الضوء على الفنون التراثية، وتنمية وعي النشء بأهمية ذلك الموروث الشعبي.

واستهلت الفعاليات بافتتاح معرض فني ضم مجموعة من اللوحات الفنية التي جسدت مظاهر من التراث الشعبي المصري، باستخدام خامات متنوعة، أعقبه تفقد ورش متنوعة نفذتها فنانات قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، ومنها: ورشة تصنيع عرائس جوانتي تدريب شهد عيد، ورشة تصنيع عرائس عصا، لمنى عبد الوهاب، وأخرى للرسم على الوجوه، نفذتها سهام إسماعيل.

وعلى مسرح القصر، قدمت فرقة "أجيال" بقيادة الفنان عمرو حمزة استعراضات للشخصيات الكرتونية وعرائس الماريونت، فيما اختتم اليوم بعرض فني لفرقة الأراجوز المصري والعرائس، وفقرة الأراجوز لفريق قصر ثقافة العمال.

وشهدت الفعاليات أجواء من البهجة أضفاها الأطفال المشاركون، الذين تفاعلوا مع الورش، واستمتعوا بالعروض الفنية المبهجة، في مشهد يعكس روح الانتماء للتراث المصري الأصيل.

يقام الملتقى بالتعاون بين فرع ثقافة القليوبية برئاسة الفنان ياسر فريد، والإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويشهد برنامجا متنوعا من الورش والعروض الفنية والأنشطة التفاعلية للأطفال، تستمر حتى 17 يوليو الحالي، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على الفنون التراثية وإحيائها كجزء أصيل من الهوية الثقافية المصرية.



