رشا عدلي تلتقي قراء رواياتها الوصول المقطوع في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

تلتقي الروائية رشا عدلي، جمهورها في لقاء مفتوح ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، يوم الثلاثاء 14 يوليو؛ للحديث عن أحدث رواياتها «الوصول المقطوع»، وتجربتها في الكتابة، والرحلة التي تقود الفكرة إلى أن تصبح رواية، بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية، بقاعة الاجتماعات (C)، من السادسة حتى الثامنة مساءً.

ويدير اللقاء، الكاتب والدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.

وقالت رشا عدلي، في دعوتها إلى القراء: «إلى القراء والأصدقاء الأعزاء في المدينة الأقرب إلى قلبي... الإسكندرية، يسعدني أن ألتقيكم مرة أخرى بعد طول غياب، ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية 2026، في لقاء مفتوح نتحدث فيه عن "الوصول المقطوع"، وعن الكتابة، وعن الرحلة التي تقودنا من الفكرة إلى الرواية».

وتصدر رواية «الوصول المقطوع» عن دار الشروق، ونقرأ على غلافها: «من صقيع شواطئ "دنكيرك" إلى ممرات الأرشيف المغلقة في لندن، يطل طيف جنود سقطوا من ذاكرة التاريخ عمدًا.. "فيلق العمال المصري"؛ مئة ألف إنسان تم اقتيادهم من ريف مصر ليكونوا وقودًا خفيًا في خنادق الحرب العالمية الأولى، قبل أن يتحولوا إلى أرقام مهملة في سجلات إمبراطورية لا تعترف بالديون القديمة..

في القاهرة، تقرر المحامية الحقوقية "ليلى" أن تكسر صمتًا طال قرنًا من الزمان، فاتحةً ملف "الوصول المقطوع"؛ القضية التي تبحث عن كرامة ضاعت في زحام الانتصارات الكبرى. وبينما يقتفي فريقها أثرًا باهتًا تركه هؤلاء الرجال، تتشابك خيوط الحاضر بأسرار الماضي، في رواية تؤكد أن استعادة الذاكرة هي فعل المقاومة الأسمى، وأن الكلمة تمنح الراحلين وجودهم المفقود، لتواجه صمت النسيان بالحقيقة والإنصاف».

جدير بالذكر أن المعرض يستمر خلال الفترة من الإثنين 6 يوليو حتى الإثنين 20 يوليو 2026، وتقام دورته الحادية والعشرون بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، وبرعاية بنك ABC.

ويتسم المعرض، هذا العام ببرنامج ثقافي متنوع يضم ندوات، وأمسيات، وورشًا فنية، وأنشطة للأطفال، إلى جانب مشاركة واسعة من دور النشر المصرية والعربية.