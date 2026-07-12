كشف محمد هاني، نجم منتخب مصر، تفاصيل ما حدث بعد الهزيمة أمام الأرجنتين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وقال محمد هاني في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "بعد أن سجلنا الهدف الثاني، نظرت إلى لوحة النتيجة فوجدتها تشير إلى تقدمنا بهدفين دون رد، وكانت المباراة بلغت الدقيقة الثمانين".

وأضاف لاعب النادي الأهلي: "حينها قلت لنفسي إن كل ما أريده هو الحفاظ على هذه النتيجة، فلم يتبقَّ سوى عشر دقائق، وكان من الصعب أن نستقبل هدفين في هذا الوقت".

وتابع: "لكن ما حدث بعد ذلك كان صادمًا، فعقب نهاية المباراة، وبعد أن تأكدت خسارتنا، بقيت واقفًا في أرض الملعب لبعض الوقت غير مستوعب ما جرى، وكنت أردد: سنلعب وقتًا إضافيًا، نحن لم نخسر بعد، المباراة لم تنتهِ".

وأكمل: "عندما دخلنا إلى غرفة الملابس، خيم الصمت على الجميع، إذ لم يكن أحد يصدق ما حدث.. لقد سيطر الإحباط على اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، قبل أن يتدخل المسؤولون ويتحدثوا إلينا بهدوء، ومع مرور الوقت بدأت الأجواء تهدأ تدريجيًا".

وواصل: "أما حسام حسن، المدير الفني، فبعد مباراة الأرجنتين كان في حالة انفعال نادرة بالنسبة له، فهو وإبراهيم حسن، مدير المنتخب لا يتقبلان الخسارة أبدًا، حتى إنهما لا يلعبان الطاولة معًا لأن أحدهما لا يرضى بأن يخسر أمام الآخر".

وأتم محمد هاني تصريحاته قائلًا: "حسام حسن بطبيعته يرفض الهزيمة، وكان هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة يحاول تهدئته، لكنه ظل يردد: أنا لا أخسر، أنا لا أخسر".