مالك مصري يقود مفاوضات انتقال صلاح إلى الدوري الأمريكي

كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن نادي سبورتنج كانساس سيتي الأمريكي يسعى بقوة للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مستغلًا انتهاء عقده مع ليفربول.

وأوضح التقرير أن مستقبل صلاح يعد أحد أبرز ملفات الميركاتو هذا الصيف، بعدما أصبح لاعبًا حرًا منذ 30 يونيو عقب نهاية مسيرته التاريخية مع ليفربول، والتي امتدت لثمانية مواسم.

ورغم تراجع نتائج الفريق في الموسم الماضي، أنهى قائد منتخب مصر الموسم بخوض 41 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة، ليواصل جذب اهتمام العديد من الأندية حول العالم.

وأشار الموقع إلى أن الدوري السعودي لا يزال الوجهة الأقرب لصلاح في ظل الاهتمام الكبير بضمه، إلا أن الدوري الأمريكي لم يتخل عن حلم التعاقد مع قائد الفراعنة. وبحسب ما نقله التقرير عن صحيفة ذا أثلتيك، فإن سبورتنج كانساس سيتي يعد النادي الأمريكي الأكثر جدية في سباق التعاقد مع اللاعب، حيث وضعه على رأس أولوياته خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأضاف أن عدة أندية من الدوري الأمريكي استفسرت عن موقف صلاح، لكن كانساس سيتي أصبح المرشح الأبرز حال قرر النجم المصري مواصلة مسيرته في الولايات المتحدة.

وأكد التقرير أن إتمام الصفقة لا يزال معقدًا، إذ تعتبر فرص انتقال صلاح إلى الدوري الأمريكي محدودة في الوقت الحالي، مع استمرار محاولات الدوري السعودي لإقناعه بعرض ضخم، في الوقت الذي يفضل فيه اللاعب خوض تحدٍ جديد داخل أوروبا إذا توفرت الفرصة المناسبة.

واختتم فوت ميركاتو تقريره بالإشارة إلى أن سبورتنج كانساس سيتي يمتلك ورقة قد تمنحه أفضلية في المفاوضات، تتمثل في مالكه الجديد بيتر مالوك، رجل الأعمال الأمريكي من أصول مصرية، الذي يسعى لإبرام صفقة مدوية تكون بداية قوية لمشروعه الجديد مع النادي. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان هذا العامل سيكون كافيًا لإقناع محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، في ظل الإغراءات المالية الضخمة القادمة من الدوري السعودي.