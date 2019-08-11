إلقاء البالونات من أعلى العمارات السكنية في كورنيش بنها احتفالا بالعيد

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شهدت مدينة بنها قيام أحد المواطنين بإلقاء مجموعة من البالونات مختلفة الألوان من فوق إحدى العمارات المجاورة لديوان عام المحافظة على كورنيش النيل ببنها؛ احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وحرص الأطفال على مشاهدة منظر البالونات التي تتطاير في الهواء والتقاط الصور أثناء نزولها، وتسابق المحتفلون بالعيد المتواجدون أسفل العمارة وأعلى الكورنيش على اللحاق بالبالونات في ظل أجواء من السعادة.

كان الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، يرافقه مدير أمن القليوبية، أدى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر في مدينة بنها، وسط حشد كبير من المصلين والأجهزة التنفيذية والأمنية ووكلاء وزارة الأوقاف والصحة والشباب والرياضة بالمحافظة.

وحرص عدد من الأطفال والمواطنين المشاركين في صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر ببنها على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية عقب الانتهاء من صلاة العيد.

كما قام المحافظ بتقديم التهنئة للأطفال وجموع المصلين بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء عيد سعيد، وداعب المحافظ عقب الصلاة الأطفال الصغار ووزع الهدايا والألعاب عليهم ابتهاجا بالعيد.