الجونة يضم جناح منتخب أوغندا

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أعلن نادي الجونة التعاقد مع الدولي الأوغندي آلان كيامبادي، جناح فريق كمبالا سيتي الأوغندي، في أول تفعيل لاتفاقية التعاون المشترك بين الناديين.

وقال نادي الجونة في بيان رسمي عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) في وقت سابق اليوم، أن كيامبادي من مواليد عام 1996، وشارك مع منتخب أوغندا في مركز الجناح الأيسر خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

ووقع نادي الجونة اتفاقية تعاون مشترك مع نادي كمبالا سيتي الأوغندي صباح اليوم، الأحد، لتبادل الخبرات.

يذكر أن الجونة حصل على المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري خلال الموسم المنصرم.