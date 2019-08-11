السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة بالعلمين الجديدة

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.



وبدأت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد بتلاوة من آيات الذكر الحكيم.

وأدي صلاة عيد الأضحى إلى جوار الرئيس، كل من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، المهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محسن عبد النبي مدير مكتب رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء والمسئولين وضباط القوات المسلحة والشرطة والشباب.

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.